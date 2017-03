Wolfach Eltern gründen Förderverein der Herlinsbachschule

Relativ zeitnah soll auch die zweite Vorstandssitzung stattfinden, denn es gibt noch viel zu tun. Geppert plädierte dafür, bald über das weitere Vorgehen zu sprechen und die konkreten Ziele festzulegen.

Die Satzung, die im Saal am Dienstagabend vorgelesen wurde, nannte einige zwar auch schon, aber noch relativ unkonkret. So wolle der Förderverein laut Paragraf zwei zum Beispiel bei der Durchführung von Schulveranstaltungen, Klassenfahrten und bei Projekten in Entwicklungsländern unterstützen. Sie dienen dazu, den jungen Schülern ideell und materiell zu helfen und ihre Erziehung, Volks- und Berufsbildung zu fördern.

Neben Spenden kann der Förderverein nun auch Mitgliedsbeiträge annehmen. Wegen letzterem gab es eine etwas längere Debatte. Es ging dabei um die Höhe des normalen Mitgliedbeitrags. Er sollte ab einem gewissen Minimum erwachsen und nach oben hin keine Grenzen haben. 15 bis 20 Euro war den anwesenden Gründungsmitgliedern aber zu viel, sieben Euro zu wenig. Sie einigten sich mehrheitlich auf Sums vorgeschlagenen Kompromiss von zehn Euro pro Jahr.

Ferner bedauerte Busch, dass die Versammlungsteilname der Eltern so schwach ausfiele. Mit mehr Interessierten hatten auch andere der Gründungsmitglieder gerechnet. Der Tenor lautete aber, dass nicht jeder Posten wolle und da dies nun abgehandelt sei, beim nächsten Mal kämen sicherlich mehr Besucher.