Wolfach "Der Spaß steht vor dem Erfolg"

Wolfach/Kirnbach. Bevor Sum Ende Januar in Todtmoos mit seinem Gespann in der Vier-Hunde-Klasse bei der Deutschen Meisterschaft antritt, nimmt er an mehreren Wettkämpfen in der Schweiz, unter anderem in Splügen und San Bernadino, teil. Die Aufstellung seines Gespanns stellt sich je nach Fitness der Hunde noch heraus, meint der "Musher" (Fachbegriff für Hundeschlittenlenker).

Sum wird in der kommenden Saison, in der er sich wegen der größeren Schneesicherheit auf die Schweiz konzentriert, je nach Veranstaltung mit vier oder sechs Hunden an den Start gehen. Mit den beiden sechs Monate alten Hunden Chip und Quintana vergrößerte sich das Rudel auf acht "Renner".

Die beiden Welpen werden bei allen Veranstaltungen dabei sein, um die unruhige und spannende Rennatmosphäre kennenzulernen – an den Start gehen sie noch nicht.