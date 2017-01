Wolfach Cat Stevens und Beatles

Von 2004 bis 2013 studierte Rombach an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen zunächst Schulmusik mit Hauptfach Klavier sowie Jazz- und Popularmusik. Nach der künstlerischen Staatsprüfung 2010 erhielt er 2013 das Diplom als Musiklehrer.

Von 2008 bis 2009 nahm er an der Meisterklasse des international bekannten US-amerikanischen Pianisten Roger Woodward an der California State University in San Francisco teil. Danach studierte er im Rahmen eines Austauschprogramms von 2010 bis 2012 am Conservatorio Superior in Granada.

Weitere Informationen: Einlass mit freier Platzwahl ist ab 19.30 Uhr. Die Karten gibt es nur an der Abendkasse. Pro Person kostet der Eintritt 15 Euro, für Studenten und Schüler beträgt dieser ermäßigt zehn Euro.