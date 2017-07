Wolfach Bald bebt das Moosenmättle wieder

Wolfach. Das Moosenmättle Open Air soll auch in diesem Jahr seine familiäre und gemütliche Atmosphäre beibehalten, so Pfaff. Daher würden wieder nur 1500 Tickets in den Verkauf gehen, die auch bei den Geschäftsstellen des "Schwarzwälder Boten" und der "Lahrer Zeitung" erhältlich sind, die das Musik-Festival seit Jahren unterstützen.

Acht Bands und Musiker treten beim Wald- und Wiesen-Open Air am Grenzstein zwischen Baden und Württemberg auf. Das Programm wird von seinen Gästen als abwechslungsreich empfunden und mündet in eine lange und heiße Musiknacht. Das Moosenmättle-Hochplateau ist eine Bühne inmitten der idyllischen Natur und wie geschaffen für eine Freiluft-Veranstaltung dieser Art.

Unter den acht Bands, die von 18 Uhr bis in die frühen Morgenstunden auftreten, sind auch Dominik Faitsch und die Band "Desaster Area" aus Wolfach, die ihren Stil selbst als "Rock’n’Roll im Sinne einer klassischen Garagenrockband" bezeichnen, so Pfaff. "Desaster Area" bedient sich der Rocksongs aus den vergangenen Jahrzehnten, die sie in ihren eigenen Sound interpretieren. Klassiker von Elvis über Black Sabbath bis zu den Ramones werden "zunächst liebevoll geschlachtet, dann ordentlich gepfeffert und zuletzt brandheiß serviert", hebt Pfaff hervor.