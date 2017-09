Wolfach "An der Jamaika-Koalition führt wohl kein Weg vorbei"

Wolfach (klu). Recht zufrieden mit dem Wahlergebnis zeigte sich gestern einer der drei Vorstandssprecher des Ortsverbands Mittlerer Kinzigtal von Bündnis 90/ die Grünen, Carsten Boser, aus Wolfach. "Das Ergebnis war recht ordentlich und gerade nach den letzten Umfragen ganz okay. Einige hattes Schlimmeres befürchtet. Aber es muss uns wohl gelungen sein, in den letzten Tagen vor der Wahl bei unseren Gesprächen mit den Bürgern noch einige von unserem Wahlprogramm zu überzeugen", so der Pädagoge.