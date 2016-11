Steinach Zwei Dutzend Mitglieder geehrt

Steinach. Oberhexenmeister (Vorsitzender) Marco Schweiß durfte die Versammlung am Samstag mit dem dreifachen Ruf "Felse-Hexe" eröffnen und sich über den guten Besuch freuen.

Auch außerhalb der Fastnacht ist die Zunft sehr aktiv, das zeigte sich beim Jahresrückblick. So nahmen die Felsenhexen wieder am Spritzerwettbewerb der Freiwilligen Feuerwehr Steinach teil. Beim Tennisturnier des TC Steinach stellte die Zunft beachtliche zehn Siege. Ein großer Punkt waren die Vorbereitung des Sommerfests und die Neugestaltung des Hexenwagens.

In seinem Kassenbericht gab Kassier Sven Conrad Übersicht über die wichtigsten Positionen. In diesem Vereinsjahr wurde mehr ausgegeben, was ein Minus in der Kasse zur Folge hatte. Das sei vor allem durch die enormen Buskasten zustande gekommen.