Steinach "Politisches Schwergewicht" tritt ab

Steinach. Nach einer recht übersichtlichen Tagesordnung (wir werden noch berichten) nutzte Edelmann die Gelegenheit, in einer Rede auf die vergangenen 16 Jahre zurückzublicken. "Wer mich kennt, kann nachvollziehen, warum ich keine Verabschiedungsveranstaltung wollte", sagte er. Im Alter von 45 Jahren komme nach dem Abtritt in Steinach kein Ruhestand, sondern ein "Spurwechsel". Da sei ihm eine Verabschiedung "wie in den Ruhestand" als unpassend erschienen.

Symbolträchtiger Ort

Dass die Ratssitzung in der Welschensteinacher Allmendhalle stattfand, habe einen symbolträchtigen Hintergrund, führte Edelmann aus. . Dass der Gemeinderat nach zähem Ringen um die Sanierung voll hinter der Umsetzung des Projekts gestanden habe, sei ein Beispiel für gutes demokratisches Miteinander gewesen – "und dafür, was passieren kann, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen".