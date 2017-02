Steinach "Mit Mut und Zuversicht in Zukunft"

Steinach (red/lmk). Edelmann gab die Entscheidung in der Gemeinderatssitzung gestern Abend bekannt. Vorab versendet er eine Presseerklärung, in der er Stellung nimmt. "Am 7. Oktober 2001 haben mich die Bürger von Steinach und Welschensteinach bei einer Wahlbeteiligung von 75 Prozent im ersten Wahlgang unter sieben Bewerbern mit 77 Prozent zu ihrem Bürgermeister gewählt. Am 27. September 2009 bestätigten sie mich und meine Arbeit bei einer Wahlbeteiligung von 73 Prozent mit einem Stimmenergebnis mit 98,1 Prozent. Diese Wahlergebnisse haben mir einen klaren Auftrag für meine Vorstellungen zur Gemeindeentwicklung gegeben", blickt Edelmann in der Erklärung zurück.

Seine Vorstellungen habe er immer offen, transparent und zur gemeinsamen Diskussion dargelegt. "Für mich war eine aktive Bürgerbeteiligung in der Gemeindeentwicklung immer wichtig", so Edelmann. Als erste große Herausforderung in seiner Amtszeit führt er die Diskussionen und Widerstände gegen die Erschließung des Wohngebiets Mittelgrün an. "Ich kritisiere nicht eine sachliche Auseinandersetzung, vielmehr habe ich mich über die Art und Weise der damaligen Diskussionen gewundert", schreibt der Bürgermeister.

Was geschieht, wenn Emotionen ein Thema beherrschen, sei bei der Entscheidung um die Zukunft der Steinacher Hauptschule deutlich geworden. Edelmann steht hinter der Entscheidung: "Ich bin mir sicher, dass aus heutiger Sicht niemand mehr ernsthaft an der Notwendigkeit und Richtigkeit zweifeln kann." In dieser Phase habe er aber ein erstes "Auseinanderlaufen" seiner Vorstellungen und derer der Bevölkerung zur Gemeindeentwicklung festgestellt.