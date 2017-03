Steinach Edelmann bekommt Ehrenmedaille

Neumaier richtete ein persönliches Wort des Dankes an Bürgermeister Frank Edelmann. In den beiden Amtsperioden als Bürgermeister der Gemeinde Steinach habe er viel für die Feuerwehr geleistet, hatte stets ein offenes Ohr für die Belange und ermöglichte sachliche Diskussion. "Es ist Ihr Verdienst, dass in der Gesamtwehr Ruhe eingekehrt ist", lobte Neumaier.

Aus aktuellem Anlass bedankte sich Edelmann bei den Feuerwehrlern beider Abteilungen für ihre Arbeit in all den vergangenen Jahren. Den richtigen Schritt habe man mit der Gründung der gemeinsamen Jugendfeuerwehr gemacht, sagte Edelmann.

Auf ihn wartete dann eine Überraschung, die ihn fast sprachlos machte. Der Vorsitzende des Feuerwehrverbands Ortenau, Wegel, würdigte den Einsatz Edelmanns seit 2001 für die Freiwillige Feuerwehr Steinach. Dafür wurde der Bürgermeister mit der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille nebst Urkunde ausgezeichnet. Sichtlich gerührt dankte Edelmann: Es sei eine Bestätigung seiner Arbeit für die Feuerwehr.