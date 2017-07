Steinach "Das ist eine ganz quirlige Bande"

15 Kinder der Georg-Schöner-Förderschule Steinach proben für ihren großen Auftritt in der kommenden Woche (siehe Infokasten): Sie führen das Musical "Als die Tiere die Schimpfwörter leid waren" auf. Seit gut dreieinhalb Wochen probt die Gruppe intensiv, berichtet Becker beim Besuch des Schwabo. "Das ist schon eine quirlige Bande", hat sie vor Beginn der Stunde angekündigt – und hat dabei nicht untertrieben. Stille in die Reihen der Förderschüler zu bekommen, ist eine Herausforderung. Becker berichtet, dass es einigen der Kinder schwerfällt, sich über längere Zeit zu konzentrieren oder still zu stehen. Bei der Probe geben sie sich jedoch alle Mühe. Dass es ihnen Spaß macht, ist ihnen anzumerken – auch wenn der eine oder andere noch zu schnell spricht, die Einsätze nicht sitzen oder Becker noch einmal daran erinnern muss, wie wichtig es ist, deutlich und laut zu sprechen.

Das Projekt stemmt Becker gemeinsam mit ihrer Kollegin Maria Mack, die die Idee hatte. Im März hat das Projekt angefangen, "aber wir haben schnell gemerkt, dass wir mehr Zeit brauchen als die regulär angesetzten Schulstunden", berichtet Becker. Sie hat die musikalische Leitung und sorgt beim Probenbesuch dafür, dass die Kinder bei der Sache bleiben. Gar nicht mal so einfach – als die automatischen Jalousien sich zum fünften Mal wieder schließen, weil die Sonne zu hell scheint, stürmen gleich drei der Schüler auf die Bedieneinheit zu, um sie wieder zu öffnen. Becker ruft sie zur Räson, die Probe geht weiter.

Das Musical richtet sich an Kinder zwischen sieben und elf Jahren. Die Steinacher sind zwar etwas älter, "aber wir dachten, der Stoff passt gut", sagt Becker. In dem Stück erfahren Tiere wie Ratten, ein Schwein oder ein Esel, dass ihre Namen bei den Menschen für Schimpfwörter herhalten müssen. Sie beschließen, sich zu wehren.