Steinach Bürgermeisterwahl: Industriegebiet Thema

Dass Bischler mit den Bürgern in Dialog treten wollte, stieß auf reges Interesse. Zahlreiche Steinacher nutzten die Möglichkeit und hörten sich in der "Rose" zunächst an, was der Freiburger von sich zu berichten hatte. So erfuhren sie Näheres über Bischlers Vita, sein bisheriges Engagement in zahlreichen Vereinen und in der Kommunalpolitik sowie seiner Motivation, sich in Steinach zu bewerben (wir berichteten).

"Der Erste hat es immer am schwersten", musste der Kandidat dann die Steinacher ermuntern, Fragen zu stellen. Schließlich ergriff Adalbert Firnkes das Wort. Dass die S-Bahn in Steinach halte, sei gut und schön, aber es sei genau so wichtig, dass mehr RE der Bahn dort hielten. Bischler dankte Firnkes für den Hinweis. Er betonte wiederum, dass auch Barrierefreiheit am Bahnhof ein wichtiger Punkt sei und fand dafür breite Zustimmung unter den Zuhörern, die dem Kandidaten insgesamt recht offen und neugierig gegenübertraten.

Von Partei angeworben?