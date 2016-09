Steinach Badischer Hof wird umgebaut

Der ehemalige Badische Hof in Welschensteinach soll zur Unterkunft für zehn bis elf Flüchtlinge in zwei großen Wohnungen umgebaut werden. In Steinach sind derzeit noch 73 Flüchtlinge untergebracht – einer weniger als im Verteilungsschlüssel vorgesehen –, davon 56 in der vorläufigen Unterbringung. Im Schlüssel nicht mehr anrechenbar sind die anerkannten Flüchtlinge und Familienmitglieder, die nachgezogen werden. Da die Gemeinde mit einer Kündigung der vorläufigen Unterbringung im Laufe des kommenden Jahres rechnet, sei es nötig, sich frühzeitig Gedanken über Alternativen zu machen, zumal die Gemeinde vermeiden wolle, die gesamte Unterbringung über die Bauernschänke abzuwickeln, erklärte Edelmann. Familiennachzug und Anerkennungsquote seien die großen Unbekannten in der Rechnung.

Tino Joos (CDU) erklärte, die Gemeinde habe keine andere Möglichkeit und müsse tätig werden. Die rund 20 000 Euro, die für den Umbau des Badischen Hofs nötig sind, erschienen Margarete Kopf (FWV) zu teuer. Der Bürgermeister erklärte allerdings, die Wohnfläche sei nachhaltig investiert, denn eine Rückführung in den Wohnungsmarkt sei für die Flächen angedacht. Für diesen sei die Investition allerdings ebenfalls notwendig.

Bei einer Enthaltung beschloss der Gemeinderat, den Umbau des ehemaligen Badischen Hofs wieder zu forcieren und in den Haushalt 2017 aufzunehmen.