Ortenau "Turbo-Putzen" soll ein Ende haben

"Seit Jahren klagen die Mitarbeiter in der Gebäudereinigung über eine steigende Arbeitsbelastung. Für sie bringt die Vereinbarung echte Verbesserungen", betont Martin Stange, Bezirksvize der IG Bau Südbaden. So sollen Belastungen gesenkt werden – etwa durch leichtere Arbeitsgeräte oder längen­verstellbare Wisch­mopps. Besonders wich­tig, so Stange, sei die klare Abgrenzung des "Reinigungsreviers". Hier soll der Chef künftig Grafiken vorlegen, wie viel in welcher Zeit zu reinigen ist.

"Damit die Ziele auch umgesetzt werden, können Betriebsräte regelmäßige Arbeitsplatzbegehungen durchführen", so die IG Bau Südbaden. Wo es keinen Betriebsrat gebe, sollten sich die Beschäftigten direkt an die Fachgruppen der Gewerkschaft wenden, die nun per Broschüre über die Neuregelungen informieren will. "Ohne eine echte Kontrolle vor Ort wird es nicht laufen", ist sich Stange sicher.

Darüber hinaus wurden Weiterbildungsmaßnahmen vereinbart. Im Fokus eines bundesweiten "Rahmenlehrplans" stehen die Vorarbeiterinnen. "Sie sind die Führungskräfte im Objekt, sie sollen die Reinigungskräfte einweisen und unterstützen. Dazu werden sie nun besser qualifiziert – von der Mitarbeiterführung über Gesundheitsgefahren bis hin zum Umgang mit den Kunden", erklärt Gewerkschafter Stange. Dies führe zu höheren Standards für die gesamte Branche, von denen letztlich auch die Unternehmen profitierten. Beide Vereinbarungen sind in zwei Expertengruppen aus IG Bau und Arbeitgebern entstanden.