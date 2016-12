Ortenau Steigende Zahl von Kampfhunden

Gemeinsam mit Andreas Schäfer von der Polizeihundestaffel Offenburg thematisierte Delong gestern den gesetzlichen Rahmen der Kampfhundehaltung.

Die Rassen American Staffordshire Terrier, Bullterrier und Pit Bull Terrier gelten offiziell ab dem Alter von sechs Monaten als Kampfhunde. Diese Hunde unterliegen lebenslang einem Leinenzwang und müssen zweimal einen sogenannten Wesenstest absolvieren: einmal ab einem Alter von sechs Monaten und ein weiteres Mal im Alter von 15 bis 18 Monaten.

Der Test findet drei bis viermal jährlich in der Nähe vom Flugplatz statt, so Schäfer. Er kostet 190 Euro. Es gebe aber auch viele Halter, die illegal einen Kampfhund besitzen. Das bedeutet, dass sie ihren Hund nicht offiziell anmelden, berichtet Schäfer. "Wir kontrollieren die Hundehalter regelmäßig. Ist der Hund nicht gechipt, leiten wir die Information an die Gemeinde weiter, in der der Besitzer gemeldet ist. Dann bekommt er eine vorläufige Haltungserlaubnis, bis der Hund den Wesenstest absolviert hat." Der Test ist zweigeteilt. Beim ersten Teil ist der Hund auf sich alleine gestellt und wird dann zum einen in Alltagssituationen getestet, etwa beim Warten vor dem Supermarkt. Dabei gehen Testpersonen an den angebundenen Hund vorbei. Auch mit vorbeifahrenden Fahrrädern, Autos und Motorrädern wird die Reaktion des Hundes getestet.