Offenburg So schön blüht’s schon jetzt

Der gelernte Werkzeugmacher und Industriemechaniker hat immer etwas zu tun, sagt seine Frau Margot. Zum Schutz der Fledermäuse hat er einen Kasten gebaut, auch die Insekten lässt er in speziellen "Hotels" hausen. Überhaupt scheinen sich Tiere in Längins Garten äußerst wohlzufühlen. Wer genau hinsieht, entdeckt viele an einem der beiden Teiche. Auch Igel werden immer wieder gesichtet, erzählt Längin. Außerdem sind Schildkröten ein Hobby des Naturliebhabers.

Der ambitionierte Gärtner ist aber nicht nur in seinem Garten aktiv. Im Freundeskreis der Landesgartenschau engagiert er sich beim Nistkastenbau mit Kindern. Viele kennen ihn als Schauspieler beim Spitalmahl.

In den kommenden Wochen wird unsere Redaktion viele weitere Privatgärten aus Lahr und Umgebung vorstellen und damit Lust machen auf die XXL-Blumenschau ab nächstem Frühjahr.

Gartenfreunde gesucht: Sie haben, liebe Leser, auch einen schönen Garten, den Sie anderen Pflanzeenliebhabern gerne zeigen möchten? Dann melden Sie sich doch bei uns. Wir besuchen Sie gern, um über Ihr persönliches kleines Paradies zu berichten. Wissen wir doch, dass es in Lahr neben den Profis der Stadtgärtnerei und der Landesgartenschau auch viele Hobbygärtner gibt, die kleine Oasen geschaffen haben. In einer losen Serie wollen wir in den nächsten Monaten Lahrer Privatgärten und -gärtner vorstellen. Wer seinen Garten in diesem Rahmen zeigen will, wird gebeten, uns in einer Mail an stadt@lahrer-zeitung zu benachrichtigen.

Noch mehr Infos: In den Beiträgen zur Gartenserie stellen wir immer auch einen Bezug zur Landesgartenschau her. Etwa mit Tipps, was zu den Blumen aus den vorgestellten Privatgärten 2018 bei der LGS zu erwarten ist.

Spezialist für Schwertlilien sind die Gärtner der Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin in Sulzburg, die auf der LGS vertreten sein werden. Bei ihnen gibt es Tipps rund um die Iris. Es gibt 250 Arten in sechs Untergattungen. Weitere Infos zu diesen Pflanzen gibt es im Internet unter der Adresse www.graefin-von-zeppelin.de.