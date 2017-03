Offenburg Keine natürliche Todesursache

Am Freitag voriger Woche war in einer Ferienwohnung im Stricker, einem Haslacher Seitental, die Leiche einer 36-jährigen Rumänin gefunden worden. Noch am gleichen Tag wurde ein 37-jähriger Rumäne in der Hansjakobstadt festgenommen, der unter Tatverdacht steht.

Auf Anfrage dieser Zeitung erklärte Miriam Kümmerle, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Offenburg, dass der Tatverdächtige weiterhin in Untersuchungshaft sei. Die Ermittler beschäftigen sich ihrer Auskunft nach nun damit, die Angaben des Verdächtigen zum Tathergang zu überprüfen. Zudem werde im persönlichen Umfeld der Toten ermittelt.

Die Vermieterin der Ferienwohnung im Stricker erklärte auf Anfrage sie sei mehrfach auf die Tat angesprochen worden. Zwischenzeitlich sei die Polizei noch einmal kurz am Anwesen gewesen, aber die Wohnung bleibe weiterhin versiegelt. Weitere Angaben machte sie nicht.