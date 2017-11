Offenburg Hochwasser geht rechtzeitig zurück

In mehreren Gemeinden ist laut E-Werk Mittelbaden auch die Stromversorgung gestört worden – etwa in Bollenbach, Einbach, Lehengericht, Mühlenbach und Schiltach. Bäume seien in die Freileitungen gestürzt und hätten Kurzschlüsse ausgelöst. Die Sicherheitssysteme hätten unverzüglich reagiert und die Stromversorgung unterbrochen. Mitarbeiter seien vor Ort gewesen, um die Bäume aus den Leitungen zu schneiden. Durch Netzumschaltungen und Notstromaggregate seien alle Kunden nach und nach wieder mit Strom versorgt worden. Am Montag haben laut E-Werk die Reparaturarbeiten begonnen, die voraussichtlich die ganze Woche andauern werden.

Doch nicht überall lief der Sturm ganz so glimpflich ab: In der Offenburger Oststadt sorgten die mit dem Unwetter einhergehenden Wassermassen laut Polizei dafür, dass sich auf dem Flachdach eines Mehrfamilienhauses in der Hildastraße rund 40 000 Liter Wasser sammelten und so die Statik des Rohbaus bedrohten. Der Feuerwehr Offenburg gelang es am späten Abend, das Wasser abzupumpen und somit größeren Schaden abzuwenden. An einem Rohbau in Gaggenau wurde zudem der ungedeckte Dachstuhl eines Einfamilienhauses aus den Ankern gerissen. Auch das Baugerüst wurde umgeworfen. Ein daneben stehender Baukran geriet durch die starken Windböen laut Polizei ebenfalls in bedrohliche Schieflage. Der Schaden dürfte dort rund 80 000 Euro betragen.