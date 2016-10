Offenburg Freude über 23 neue Parkplätze

Kippenheim. Damit können Autofahrer die 23 Kurzzeitparkplätze auf dem etwa 1000 Quadratmeter großen Areal drei Wochen früher nutzen als geplant; weitere sechs Parkplätze sind für die Seniorenwohnanlage vorgesehen.

Die neue Parkplatzanlage in der Querstraße 3­ entzerrt vor allem das Parkproblem in der Poststraße deutlich. Die dortigen Gewerbebetriebe sind auf zusätzliche Stellplätze angewiesen, von denen die Kunden ihre Betriebe bequem zu Fuß erreichen können. Zumal es in der Poststraße nur wenige Parkplätze gibt.

Grundlage für die Umgestaltung der zuvor brach liegenden Fläche neben dem heutigen Jugendzentrum ist ein Dorfentwicklungskonzept, das Architekt Georg Heer aus Lahr erarbeitet hat. Das sieht in einem weiteren Schritt die Umgestaltung der Poststraße vor, die im kommenden Jahr in Angriff genommen werden soll –­ falls es der Haushalt hergibt. Einbezogen in die Neugestaltung des Platzes waren auch die Anwohner, die in Gesprächen unter anderem den Wunsch nach mehr Parkfläche geäußert hatten.