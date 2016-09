Offenburg Explosion in New York: Stadtkapelle wenige Blocks entfernt

"Wir waren froh, als am Samstagabend alle heil im Hotel ankamen. Es herrscht erhöhte Alarmbereitschaft seitens der Polizei und Feuerwehr, aber uns geht es gut", versichert Strobel erneut. Auch die Fahrt zum Flughafen am nächsten Tag sei wieder problemlos möglich gewesen. Selbst vor Ort sei alles sehr entspannt abgelaufen.

Der Rückflug startete um 22.45 Uhr. Die Offenburger Passagiere stiegen in Frankfurt gegen 10.40 Uhr deutscher Ortszeit unversehrt aus ihrer Maschine. Für die 44 Mitreisenden war die Reise nach Amerika durch und durch erlebnisreich. In seinem Bericht schildert Volker Hering, wie die gesamte Stadtkapelle am Freitag nach der Eröffnungszeremonie der Parade mit der U-Bahn und der Fähre die Stadt verließ. Weg vom Trubel der Großstadt sei es nach Governors Island gegangen.

Die Insel südlich von Manhattan biete einen idealen Blick auf das Stadtbild der Metropole – und sei deshalb der perfekte Ort für ein Konzert der Offenburger gewesen. Der Samstag begann laut Hering mit einem Gottesdienst. Auf der anschließenden Parade präsentierten die marschierenden Musiker ihre neue Hymne "Can’t take my eyes off you", so Hering. Die Stimmung sei feierlich und ausgelassen gewesen. Selbst am Sonntagmorgen nach dem Attentat, habe die Stadt erstaunlich ruhig und nüchtern gewirkt, wie Strobel anhand einer Anekdote deutlich macht: "Unsere Stadtführerin Susanne sagte, als sie uns beim ›9/11 Memorial‹ über die Geschehnisse informierte, dass die New Yorker zäh seien.

Egal was passiere, am nächsten Tag werde zur Arbeit gegangen. Und genau das haben auch wir dort erlebt. Auch wenn Straßen abgeriegelt sind und überall Polizisten stehen, das Leben geht dort umgehend weiter."Strobel beschreibt das Gefühl, am Sonntag durch die Stadt zu laufen, als "mulmig" und erklärt sich das mit der Geräuschkulisse: "Alarm, Sirenen und minütlichen Updates des Nachrichtensenders CNN". Die Detonation der Bombe und der ominöse Fund direkt in der Nachbarschaft scheinen das allgemein positive Reiseerlebnis der Gruppe jedenfalls nicht allzu sehr überschattet zu haben.

