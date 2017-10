Offenburg Erneuter Anlauf für den ersten "Dreier"

SONNTAG, 15.00 UHR

SC Hofstetten – FC Radolfzell. Der SC Hofstetten nimmt in der Verbandsliga Südbaden einen erneuten Anlauf, endlich den ersten "Dreier" feiern zu können. Gegen das Team von der Strandbadstrasse hatte der Sportclub schon zweimal gespielt, 2010 gab es in Hofstetten eine 0:1-Niederlage, wobei der SC lediglich durch einen Foulelfmeter unterlag. Im Rückspiel war Hofstetten chancenlos und verlor im Mettnau-Stadion mit 1:4.

Damals machte sich beim Gegner Radolfzell der Trainerwechsel bemerkbar. Francisco Dominguez warf das Handtuch, und der neue Coach Wolfgang Stolpa, früher im Profibereich in der Schweiz tätig, übernahm das Team. Wolfgang Stolpa ist auch nach sieben Jahren heute noch Cheftrainer und stieg mit dem FC 03 nach einer grandiosen Landesligasaison in diesem Jahr, wie die Elf von Martin Leukel übrigens auch, als Landesligameister in die Fußball-Verbandsliga auf.