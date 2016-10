Offenburg "Bezahlbarer Wohnraum ist knapp"

Auch die Mietpreisbremse, die in Offenburg im November vergangenen Jahres per Rechtsverordnung eingeführt wurde, rückte Wünsch in den Fokus. Diese soll bei Neuvermietungen den Preisanstieg dämpfen, der nur zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen dürfe.

Verein fordert Städte und Gemeinden auf, einen Mietspiegel zu erstellen

Wünsch betonte jedoch, dass die Bremse nur wirke, wenn ein ortsüblicher Mietspiegel vorliege. In Lahr, Offenburg, Haslach, Hausach, Wolfach, Kehl, Achern, Oberkirch, Gengenbach und Zell am Harmersbach sei dies nicht der Fall. Seit 2009 kämpfe der Mieterverein um die Erstellung eines Mietspiegels, jedoch bisher ohne Erfolg. "Wir appellieren erneut an die Oberbürgermeisterin Edith Schreiner und den Gemeinderat, den längst fälligen Mietspiegel in Offenburg einzuführen – aber natürlich auch an die Gremien in den genannten Städten", so der Vorsitzende.

Da als Folge der Wohnungsknappheit die Sorgen rund ums Thema Wohnen nicht geringer würden, wie Wünsch prognostiziert, sei auch der Deutsche Mieterbund Offenburg-Lahr weiterhin gefordert, die Rechte und Interessen aller Mieter in der Ortenau zu vertreten. Dafür sorgten auch die den Mieterverein vertretenden Rechtsanwälte, "die mit ihren qualifizierten Rechtsberatungen weiterhin die Stütze unseres Vereins sind", so Wünsch.

Bei der Wahl der Vorstandsmitglieder wurde Wünsch einstimmig für vier weitere Jahre zum Vorsitzenden bestimmt. Ebenso wurden Kassiererin Monika Schreiner, Schriftführer Michael Meinhardt sowie die Beisitzer Hans-Jürgen Schultz und Stephanie Richard in ihren Ämtern bestätigt. Als neuer stellvertretender Vorsitzender wurde der Pflegedienstdirektor und Personalchef des Marien- und Vinzentiushauses in Offenburg, Richard Groß, gewählt. Als Beisitzerin kam Annette Veidt neu in das Gremium.

Auch die Beitragsanpassung von bisher 70 Euro auf 75 Euro Jahresbeitrag in Offenburg und von 51,10 auf 56 Euro in Lahr ging nach Angaben des Vereins einstimmig über die Bühne, wobei Wünsch betonte, dass es seit 2002 keine Beitragserhöhungen gegeben habe.

Ehrung langjähriger Mitglieder

