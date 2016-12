Offenburg Anmeldungen

Lahr/Seelbach (sl). Bereits in den beiden vergangenen Jahren war der Naturpädagoge und Geograf mit Lesern der "Lahrer Zeitung" unterwegs. Der Reiz dieser Touren besteht darin, dass einerseits in angenehmer Gesellschaft durch eine schöne Natur gewandert wird, die Teilnehmer aber auch viel Interessantes erfahren. Stellt Klaus Grimm doch nicht nur Sehenswertes entlang der Strecke vor, sondern gibt diesmal auch sein Wissen über die Schwellenzeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag weiter. Diese sogenannten Raunächte stehen für eine magische Zeit, in der Dunkelheit und Licht sowie Vergänglichkeit und Ewigkeit ineinanderfließen.

Grimm sucht für die Leserwanderung der "Lahrer Zeitung" stets eine neue Strecke aus, sodass sich das Mitwandern auch für Menschen lohnt, die bereits in den vergangenen Jahren dabei waren. Treffpunkt ist am 5. Januar um 12.45 Uhr auf dem Parkplatz am Schönbergpass. Um 13 Uhr geht’s zunächst zur Burgruine Hohengerolds-eck und danach weiter rund um den Eckwald, ehe auf dem Rückweg in der Vesperstube Beck unterhalb der Burg eingekehrt wird. Es ist eine mittelschwere Rundwanderung über sechseinhalb Kilometer, wobei rund 200 Höhenmeter zu bewältigen sind. Grimm empfiehlt den Teilnehmern, Wanderschuhe anzuziehen und möglichst heißen Tee in einer Thermoskanne mitzunehmen. Die Rückkehr zum Schönbergpass ist für etwa 17 Uhr geplant.

Bei der Tour im vergangenen Jahr hat Grimm Geschichten und Bräuche rund ums Weihnachtsfest erzählt – die "Lah­rer Zeitung" hatte die Leserwanderung am vierten Advent veranstaltet. Nun wird am Vortag von Dreikönig gewandert, weshalb Grimm den Teilnehmern diesmal unter anderem die Raunächte näherbringen wird – die Nächte um den Jahreswechsel, denen im europäischen Brauchtum oft eine besondere Bedeutung zugemessen wird. In den Raunächten – ­mitunter auch als Rauch­nächte oder "Zwölf heilige Nächte" bezeichnet – sollen besondere Dinge vor sich gehen und die Verbindung zwischen Diesseits und Jenseits wesentlich enger sein.