Offenburg Alltag der Römer soll aufleben

Lahr. Mit 30 Teilnehmern war das Treffen des Arbeitskreises in der Theodor-Heuss-Schule gut besucht. Das Führungsgremium um Klaus Blawert, Stadtarchivar Thorsten Mietzner und Ulrike Holland freute sich über die rege Teilnahme, denn jeder, der sich an den Veranstaltungen rund um die Römer­anlage Dinglingen während der Gartenschau beteiligen möchte, ist ihnen herzlich willkommen.

Mit acht Projekten will sich der "Arbeitskreis Römeranlage" bei der Landesgartenschau präsentieren. Neben der Errichtung des Streifenhauses soll es um die Themen Handel und Geld, Essen und Trinken, Landwirtschaft und Garten, Schmuck, Trachten und Spiele in römischer Zeit gehen. In einem weiteren Projekt richten sich speziell Schüler an Schüler. Das Alltagsleben im römischen Vicus soll durch die Projekte möglichst breit abgebildet werden.

Als "Vicus" bezeichnet man eine Siedlung mit kleinstädtischen Charakter in den Nordwestprovinzen des Römischen Reichs. Der wirtschaftliche Schwerpunkt solcher Siedlungen lag in gewerblicher Produktion, Handwerk, Handel und Dienstleistungen. Der Vicus in Dinglingen lässt sich auf die Zeit zwischen 50 und 270 nach Christus datieren. Mit dem Rückzug der Römer in das Gebiet links des Rheins wurde er aufgegeben.