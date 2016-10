Offenburg 93,8 Prozent stimmen für Peter Weiß

Von der Entlastung der Familien über den Erhalt der kleinen und mittelständischen Familienunternehmen, denen der wirtschaftliche Erfolg zu verdanken sei, bis hin zur Flüchtlingspolitik spannte Weiß den Bogen. Letztere sei weiter eine riesige Herausforderung, auf die man "weniger durch schwätzen als durch handeln" reagieren müsste.

Es gelte für alle Christen, Menschen, deren Leib und Leben bedroht seien, Schutz und Obdach zu gewähren. Gleichzeitig müsse es aber auch möglich sein, allen anderen höflich, aber deutlich klar zu machen, dass es besser sei, sie blieben, wo sie sind.

Die offenen Grenzen Europas seien besonders in der Oberrheinregion ein "Geschenk". Dafür müssten aber die Außengrenzen besser geschützt werden. Weiß warb für die Einrichtung von "Transitzonen" und begrüßte den Einsatz der Grenzschutzbehörde Frontex. Hätte die SPD mitgezogen, so Weiß, wäre die Zahl der sicheren Herkunftsländer größer und die der Flüchtlinge um 50 Prozent geringer. Weiß: "Für jeden, der hier das Gastrecht nutze, müsse gelten, dass er sich mit den selbstverständlichen Wertvorstellungen unserer Gesellschaft auseinandersetze, sie akzeptiere und sich damit arrangiere". Dazu zähle, sich die Hand zu geben ohne Unterschied der Geschlechter und das Gesicht offen zu zeigen. Wenn nötig, müsse ein Verhüllungs- oder, wenn rechtlich möglich, ein Burkaverbot erwirkt werden. Es könne auch nicht angehen, dass beispielsweise das Fest zu St. Martin zu einem Lichterfest werde, weil sich die Migrantenfamilien daran störten. "Da läuft etwas falsch", schimpfte Weiß.

"Ich wundere mich, dass es noch keinen Aufmarsch vor der russischen Botschaft gegeben hat, um gegen die Bombardierung von Aleppo zu demonstrieren", fuhr Weiß fort. Die Russen würden Krankenhäuser und Hilfsgütertransporte angreifen, die auch von Deutschland finanziell unterstützt würden.

Weiß möchte eine Bürgerbeteiligung zu den Wahlkampfthemen organisieren. Die Fragestellung dazu: Wie soll Deutschland nach der nächsten Legislaturperiode 2021 aussehen? Weiß will die Bürger um Vorschläge hierzu bitten, so die Wünsche erfahren und darauf ein Wahlkampfkonzept aufbauen. "Ich bin gespannt, was ich alles mit nach Berlin nehme."

Bei der Bundestagswahl im September 2013 holte Weiß mit 52,3 Prozent der Stimmen in seinem Wahlkreis sein bisher bestes Ergebnis. Er ist Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.