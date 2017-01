An der Südseite der Wolftalschule Oberwolfach, zum Sportplatz hin, hat ein Unbekannter kürzlich ein Graffiti aufgesprüht. Bürgermeister-Stellvertreterin Erna Armbruster (Freie Wähler) hat jetzt Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Dies teilte sie bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend mit. Um die Zeit des Jahreswechsels wurde dort mit schwarzer Farbe der Schriftzug "Gegen WKAs!", also "Gegen Windkraftanlagen" aufgesprüht. Dies sei nun schon die zweite Sachbeschädigung. Vor Kurzem wurde dasselbe Graffiti – nur in Grün – auf der "jungfräulichen" Wand der neuen Festhalle angebracht, erzählte Armbruster. "Das hat nun ein Maß erreicht, wo ich mich frage, muss das sein?", beschwerte sie sich. Bürgermeister Matthias Bauernfeind, der zu jener Zeit Urlaub hatte, bedauerte den Vorfall und kritisierte: "Wir leben in einer Demokratie und alles kann kontrovers diskutiert werden, aber es ist keine gute Art, öffentliche Gebäude zu beschädigen, nur um sich selbst zu verwirklichen." Besser sei es, zu kommunizieren. Dies sei keine gute Entwicklung. Foto: Haas