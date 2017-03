Das Team des Oberwolfacher St. Josef Kindergartens und der Elternbeirat hatten am Samstagnachmittag in der Festhalle zum Second-Hand Basar eingeladen. Zu finden war dort so alles, was vom Säugling bis zum Teenager benötigt wird. Bereits eine halbe Stunde vor der Eröffnung bildete sich eine kleine Warteschlange vor der Halle, was für die Beliebtheit des Basars spricht. Das Sortiment war reichhaltig: So bot das Team neben Kleidung auch Kinderwagen, Spiele, Bücher und CDs an. Zudem hatten Eltern Kuchen und Torten gebacken, was die Besucher im Foyer für eine kleine Verschnaufpause nutzten. Vom Erlös des Basars kommen 20 Prozent den Anschaffungen des Kindergartens zugute. Die Kindergartenleiterin Maria Künstle lobte nicht nur das Team und den Elternbeirat, sondern auch alle Helfer, die mit Eifer bei der Aktion dabei waren. Doch damit nicht genug: Am Sonntagvormittag fand in der St. Bartholomäus Pfarrkirche ein Familiengottesdienst statt, der von den Kindern des St. Josef-Kindergartens Oberwolfach mitgestaltet wurde. Foto: Bea