Oberwolfach Salsa und Geschichte

Oberwolfach. Und so hat der Referent Ulrich Wieland am Mittwochabend von seiner dreiwöchigen Taxi- und Fahrradtour durch Kuba berichtet.

Bereits 2002 war er dort gewesen. Zusammen mit seiner Frau, Annette Schoop, besuchte er das Land, das sich im Zuge der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Öffnung in einem starken Wandel befindet, erneut. In einem Film über diese zweite Reise, den er immer wieder mit Informationen ergänzte, zeigte er den Wandel in Kubas Alltag.

Die Tour startete von Holguin aus und führte in die Sierra Maestra, das Hauptgebirge Cubas, in welchem sich Fidel Castro während des Guerillakampfs gegen die Batista-Armee versteckt hat. Die verstreuten Hütten und Häuser, in denen sich Castro mit seinen Mitkämpfern versteckte, können besichtigt werden.