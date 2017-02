Oberwolfach Narrenumzug mit viel Maskerade

Anfänglic ohne Regen

Der ersten Phase des nahezu zweistündigen Geschehens war eine fast regenlose Zeitspanne geschenkt. So konnten sich die bunten Narren frei, ohne Regenschirme, bewegen und nach Lust und Laune herumtollen.

Natürlich waren die Hästräger – so sie nicht gerade mit ihren Sprösslingen in den Kinderwagen unterwegs waren – ständig auf der Lauer, um entlang des zwei Kilometer langen Umzugswegs mit den Zuschauern allerlei Schabernack zu treifen. Aber hinterher wurden die "Opfer" meist mit Bonbons, Waffeln oder sonstigem süßem Gebäck reichlich "entschädigt".

Gestaunt hatten die Gäste auch über die Vielfalt der närrischen Gruppierungen, wie sie im Wolftal zuvor noch nie erlebt wurde. Selbst die Hexen, sei es aus Steinach, Rötenberg, Wolfach, Hornberg, Hausach, Fischerbach, Haslach oder Lehengericht, bestachen durch die furchterregende Maskerade ebenso wie durch die Buntheit ihrer Gewänder.

Fremde Exoten

Exoten, sowohl in ihren Namen wie auch in ihrem grotesken Erscheinungsbildern, waren unter anderem die Riebele aus Bad Rippoldsau, die Eggehaddel aus Schiltach, die Drillerhansele aus Dornstetten, die Schelmenwickler aus Kippenheim und die fidelen Schoogedätscher aus dem Freiburger Mooswald.

Echte nachbarliche Freundschaft und Verbundenheit demonstrierten die Zünfte der Umgebung sowohl aus dem Wolftal als auch aus dem Kinzigtal.

Sie waren in großer Zahl präsent und brachten viele Zuschauer mit. Einen Sonnenstrahl erzeugten in ihrer Frische mit den weißen und gelben Kostümen die verschiedenen Wolfacher Hansel.

Chapeau für der Feuerwehr

Allein 30 Mann der freiwilligen Feuerwehr Oberwolflach waren an allen neuralgischen Punkten auf das Dorf so verteilt und postiert, dass in jeglicher Hinsicht ein reibungsloser Ablauf geregelt war, was einer logistischen Meisterleistung gleichkam.

Die Fäden und das weiterverzweigte Organisationsnetz war schon im Vorfeld vom Stellvertreter der Narrenmutter Martina I., Daniel Schmieder, sehr umsichtig gesponnen worden –­ das dreimal ein Chapeau verdient.