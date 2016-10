Oberwolfach Kurtaxe wird künftig auf 1,70 Euro erhöht

Gästekarte

Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, ab 1. Januar 2018 die Konus-Gästekarte einzuführen. Sie gewährt Übernachtungsgästen die kostenlose Nutzung der öffentlichen Nahverkehrsmittel in der Ortenau und den angrenzenden Tarifgebieten im Schwarzwald. Die Gästekarte ersetzt die Kurkarte und bietet zudem Ermäßigungen etwa in Museen und anderen Einrichtungen. Pro Übernachtung zahlt die Gemeinde 42 Cent, wovon ein Großteil an den jeweiligen Verkehrsverbund geht. Das bisherige "Bonus"-Programm der Gemeinde kostete rund 6000 Euro, den laut Bürgermeister Matthias Bauernfeind hohen Verwaltungsaufwand nicht eingerechnet. Für die Konus-Karte werden laut Beratungsvorlage zukünftig rund 15 400 Euro fällig. Erna Armbruster (FW) begrüßte diesen Schritt: "Wir sind der einzige weiße Fleck, das können wir nicht länger machen." Auch Regina Sum (FW) wollte nicht länger "im gallischen Dorf" leben.

Kurtaxe