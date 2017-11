lAm Montagnachmittag drehte sich laut eine Mitteilung an die Presse in der Grube Wenzel alles um die zwölf jungen Teilnehmer des "Kid’s Halloween". Ob Basteln, Schminken oder Geister jagen: vieles wurde geboten und das Beste daran – die Eltern mussten draußen bleiben. Getreu dem Halloween-Motto konnten die Kinder ihre eigenen Geister- und Fledermaus-Marionetten kreieren. Das Team der Grube Wenzel stand dabei zur Seite. Catía Ganatz, Maria Brito und Vanessa Lohrke leisteten Bastelhilfe. Zeitgleich verwandelten Eva Wild und Ronja Mayer die Kinder mit ihren Schminkkünsten in Vampire, Geister und Hexen. Gestärkt mit leckeren Grusel-Muffins und ging es danach mutig im Bergwerk auf Geisterjagd. Dort trafen die Kinder nicht nur auf den ein oder anderen Geist der ehemaligen Grubenarbeiter, sondern fanden neben glitzernden Steinen auch Süßes und Saures. Die Kinder gingen voll bepackt und mit einem großen Lächeln nach Hause. Auch die Organisatoren des Grube Wenzel Teams blickten zufrieden zurück und können sich vorstellen, dass solch ein Event kein Einzelfall bleibt. Foto: Lohrke