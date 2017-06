Oberwolfach Fans zur Ehrung der Meisterteams eingeladen

Oberwolfach (js). Mit dem traditionellen Fußball-Turnier und dem anschließenden Bierabend startet die Sportwoche des SV Oberwolfach (SVO) am kommenden Mittwoch ab 18 Uhr. Im Rahmen des Bierabends ehrt der SVO ab 20.30 Uhr seine diesjährigen Meistermannschaften und deren Verantwortliche. Zum Einen ist dies die zweite Mannschaft, die sich den Titel in der Reservestaffel der Bezirksliga sicherte und somit in die Kreisliga A Süd aufsteigt. Zum Anderen sind es die B-Junioren der SG Oberwolfach/Schapbach, die Meister in der Bezirksliga wurden und dadurch nächste Saison in der Landesliga spielen. Zu dieser offiziellen Ehrung im Festzelt am Sportplatz sind alle Fans und Gönner des SVO herzlich eingeladen.