Oberwolfach Bike-Touren und andere Leckerbissen

Skigymnastik wird regelmäßig im Winterhalbjahr montags ab 19 Uhr von Erich Schillinger in der Wolftal-Sporthalle angeboten. Der Ehrenvorsitzende Alois Schoch lädt jeden zweiten Mittwoch des Monats zur gemeinsamen Aktivität für Senioren ein. Sobald es die Witterung zulässt, treffen sich die Herren am Dienstagabend und die Damen am Mittwochabend zum Mountainbiken mit jeweiligem Start am Lindenplatz.

In steter Folge versuchen Gaby Schäfer und ihre Tochter Claudi die Vereins- und Gastkinder zum Basteln oder zu gemeinsamen Unternehmungen zu ermuntern.

Familienorientiert ist die Wanderung auf dem Hotzenplotz-Pfad am 7. Mai in Gengenbach. Gisela Herrmann lädt am 14. Mai in ihr heimatliches Harmersbachtal ein. Eine Brotweg-Wanderung in Yach steht am 28. Mai mit Anton Talmon L’Armée auf dem Programm.

Am 25. Juni beteiligen sich die Oberwolfacher an der Sternwanderung zur Schapbacher Otmarhütte auf dem Kupferberg. Gemeinsam mit den Gastgebern feiern sie deren 75-jährigen Jubiläum mit.

Mit einer Alpin-Tour auf die Schwägalp bereichert Rolf Armbruster am 9. Juli. Die stets beliebten Frühwanderungen mit zünftigem Frühstück setzen Ursula und Anton Talmon L’Armée am 23. Juli mit einer Tour auf den Fohrenbühl fort. Drei Tage in die Alpen geht es mit Erich Schillinger und Reinhard Springmann vom 28. bis zum 30. Juli – mit noch nicht endgültig festgelegtem Wanderziel.

Sportlich wandert Peter Armbruster am 6. August mit Interessierten zwischen Schenkenzell und Alpirsbach.

Einen Leckerbissen für alle Technikfreaks hat hingegen Wanderwart Dieter Schäfer mit dem Besuch des einzigartigen Museums in Marzell in petto. "Wo die Donau ein Gebirge durchbricht", will Albert Schrempp am 3. September bei Fridingen und bei der Burg Bronnen zeigen.

Zum wiederholten Mal lädt Peter Armbruster zur Biketour über zwei Tage nach Aasen ein. Damit verbunden ist der Besuch des dortigen Dorffests am 3. sowie 4. September ein.

Das heimische "Guck a’mol Wegle" zeigt die Vorsitzende Gaby Schäfer am 17. September den Wanderfreunden aus Hornberg und Offenburg.

Wanderfreund "Didi" Eugen Dieterle bietet am 1. Oktober eine Tour auf dem Premiumweg in der Schlichemklamm bei Epfendorf an, der intern als Leckerbissen wahrgenommen wird.

Das ereignisreiche Wanderjahr klingt mit dem traditionellen "Preiscego" in der Kreuzsattelhütte am 5. November und der "Fazinettle-Wanderung" am 26. November aus.