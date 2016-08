Oberwolfach Bidla-Buh zaubern Fanhymne aus Bierflaschen

Oberwolfach. Wohlwollend und mit angespannter Erwartung wurden das vor Musikalität und virtuosem Können nur so strotzende Ensemble am Vorabend vom traditionellen "Rock im Wald" der Oberwolfacher Lempi-Hexen vom zahlreich gekommenen Publikum empfangen. Sofort sprang der Funke von den musikalischen Komödianten auf die gemütlich an Biertischen sitzenden Gäste über. Die waren schon zeitig per Bus-Pendelverkehr oder zu Fuß zum idyllischen Festplatz im Frohnbach gekommen.

Der laue Sommerabend und der allmählich in ein Sternefunkeln übergebende Nachthimmel sorgten für ein einzigartiges Ambiente, das ein buntes Publikum zum abendlichen Ausflug in Richtung Wolfsgrund verlockt hat. Schnell brachten Hans Torge Bollert und seine beiden Kollegen Olaf Klindtwort und Jan-Frederick Behrend Leben auf den Berg.

Kleiner grüner Kaktus mutiert zum explosiven, mexikanischen Exemplar