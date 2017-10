Mühlenbach Feuerwehrgerätehaus im Rohbau jetzt fertig

"Was in die Außenwände an Leitungen muss, wird vorab verlegt, damit die Dämmung aufgebracht werden kann", informierte Lehmann. Die Fenster werden derzeit montiert, die Hallen-Tore sind aufgemessen und sollen in fünf bis sechs Wochen geliefert werden, das Holztragwerk wird am Ende sichtbar bleiben. "Wir liegen noch im Zeitplan und werden sicher an der einen oder anderen Stelle noch Zeit einsparen können. Bis Juni des kommenden Jahres werden wir fertig sein", blickt Hättich voraus.

Der Mühlenbacher Gemeinderat beschäftigte sich in der anschließenden Sitzung öffentlich mit der Gestaltung der Außenanlage. Das Grundstück wird über eine geteerte Straße erschlossen. Da es im Bereich des Feuerwehrgerätehauses keinen Wendehammer gibt, wird mit einer erhöhten Belastung des gepflasterten Hallen-Vorplatzes gerechnet. Deshalb wurde anstatt dem ursprünglich geplanten City-Truck-Pflaster die Ausführung in günstigerem Ilatan-Verbundpflaster beauftragt.

Die Gesamtkosten für sämtliche Pflasterarbeiten werden damit um etwa 8000 Euro auf rund 56 000 Euro gesenkt. Darin enthalten ist die Pflasterung der Pkw-Stellplätze mit Trennfugenpflaster. Um die Anzahl der Stellplätze zu erhöhen, wurde das Anlegen einer Schotter-Fläche hinter dem Feuerwehrgerätehaus beschlossen.