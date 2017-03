Mühlenbach Die Mitgliederwerbung hat Priorität

"Unter schwierigsten Bedingungen begann damals das politische Leben in Deutschland wieder zu erwachen, auch in Mühlenbach wurden erste Versammlungen abgehalten", erinnerte Erdmann und verwies auf den damaligen Kreisvorsitzenden Alfons Stadler, der erheblichen Anteil beim Finden neuer Mitglieder gehabt habe. "Ebenso galt es, geeignete Bewerber für den Gemeinderat zu überzeugen." Heute sei es selbstverständlich, dass sich CDU-Gemeinderäte maßgeblich an der Entwicklung der Gemeinde beteiligen würden. Unvergessen bleibe der Besuch von Landwirtschaftsministerin Gerda Steiblin, die in die Gemeinde gekommen war.

In seinem Rechenschaftsbericht der vergangenen zwei Jahre informierte Erdmann über kreisweite Veranstaltungen, an denen Vertreter des 22 Mitglieder starken Ortsverbands teilgenommen hatte. In den halbjährlichen Vorstandssitzungen stehe das Thema Mitgliederwerbung ganz oben auf der Agenda. "Durch vielfältige Freizeitangebote und steigende beruflicher Anforderungen wird es immer schwieriger, junge Menschen für die Parteiarbeit zu gewinnen", umriss Erdmann das Problem. Mit der Einführung eines Mitgliederbeauftragten in der Vorstandschaft soll dem Nachwuchsmangel entgegen gewirkt werden.

Im Zuge der Neuwahlen erklärte sich Wilhelm Grießbaum bereit, den Posten zu übernehmen. Seitens der Mitglieder wurde die Fusion kleiner Ortsverbände angeregt, um Kräfte zu bündeln und mehr Menschen zu erreichen. Ein Thema, dem sich der neu gewählte Vorstand widmen wird. Als Vorstand wurde Kurt Erdmann im Amt bestätigt, sein Stellvertreter ist August Matt. Die Schrift führt weiterhin Konrad Allgaier, Kassierer bleibt Wilhelm Grießbaum, als Beisitzer wurde Friedrich Uhl bestätigt und Franz Schätzle neu gewählt. Karl Keller legte sein Amt als Beisitzer nieder. Kassenprüfer sind Lorenz Brucker und Erich Becherer.