Mühlenbach "Black Forest Bird" an der Motorsäge

Mühlenbach. Dem Verein für Kraftsport Mühlenbach 1983 ist es wichtig, sich nicht nur sportlich, sondern auch unter dem Jahr immer wieder als Veranstalter ins Dorfgeschehen einzubringen. Und das ist den Mühlenbacher Ringern am Samstagabend hervorragend gelungen. Denn der Auftritt des Kabarettisten und Schauspielers Martin Wangler, auch als Gestütsbesitzer und Stammtischbruder Bernd Clemens aus der SWR-Serie "Die Fallers" bekannt, hat sich als eine Sternstunde am Kabaretthimmel und wahre Meisterleistung geballter Schwarzwälder Männlichkeit entpuppt.

Der tief heimatverbundene alemannische Dickschädel hatte vom ersten Moment an den Kontakt zum Publikum gesucht: "Sin au Hofstetter do?", wollte der Wunderfitzige wissen. "Also ihr traue euch was! Henner denn koi Ongscht vor dere starke Ringerkonkurrenz?", witzelte Wangler, der 2009 den baden-württembergischen Kleinkunstpreis erhalten hatte.

"Rutsch mer doch de Buckel nab", kanzelte er dann sein weibliches Gegenüber am Telefon ab, nachdem diese ihm kein Bahnticket nach "Friburg" hatte vermitteln können. "Wo kunnsch du her, wem kärsch du?" Diese Frage stellte er gleich mehreren Personen aus dem Publikum. Natürlich nur, um sich hinterher über deren Antworten lustig zu machen.