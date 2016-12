Lahr Eine Moschee für alle Islam-Gläubigen?

Von der Türkisch-Islamischen Gemeinde war gestern keine Stellungnahme zu erhalten.

"Natürlich wussten wir, dass die Lahrer Gemeinde zum DITIP-Dachverband in Köln gehört", sagte Oberbürgermeister Müller unserer Zeitung. "Für uns hat es aber einen Unterschied gemacht: Es ist ein Vertrag, den Lahrer mit Lah-rern abgeschlossen haben", so der OB. Er empfinde die Türkisch-Islamische Gemeinde als "offenen Verein", und auch der Standort der Moschee sei Ausdruck des Wunschs, "noch offener zu werden", betonte Müller. Die Situation in der Türkei beobachte er mit Sorge, so Müller mit Blick auf die Entwicklung seit dem Putschversuch. Das dürfe nicht nach Deutschland "überschwappen". Grundsätzlich hält es Müller jedoch für falsch, alle DITIP-Gemeinden unter "Generalverdacht" zu stellen. "Ich weiß nicht, ob alle Mitglieder der Türkisch-Islamischen Gemeinde Erdogan-Anhänger sind", so der Oberbürgermeister. Auffallend sei dabei, dass "populistische Parteien versuchen, sich anhand der türkischen Verhältnisse innenpolitisch zu profilieren".

INFO DITIB

Die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB) ist laut Wikipedia ein bundesweiter Dachverband für die Koordinierung der religiösen, sozialen und kulturellen Tätigkeiten der angeschlossenen türkisch-islamischen Moscheegemeinden. Der Verband mit Sitz in Köln-Ehrenfeld ist ein seit dem 5. Juli 1984 beim Amtsgericht Köln eingetragener Verein. Er untersteht nach Angaben der Internet-Enzyklopädie der dauerhaften Leitung, Kontrolle und Aufsicht des staatlichen Präsidiums für religiöse Angelegenheiten der Türkei, das dem türkischen Ministerpräsidentenamt angegliedert ist. Die an staatlichen theologischen Hochschulen in der Türkei ausgebildeten Imame der DITIB würden für fünf Jahre nach Deutschland geschickt und seien de facto Beamte des türkischen Staats, von dem sie auch bezahlt werden.