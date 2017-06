Kehl Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizisten

Kehl (red/vk). Die Beamten wurden eigenen Angaben zufolge kurz nach 23 Uhr auf den Mann aufmerksam, weil er ihren Streifenwagen mit überhöhter Geschwindigkeit überholte, und nahmen die Verfolgung auf. Trotz Blaulicht, Martinshorn und weiterer optischer Signale setzte der Mann seine Fahrt mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit über die Ringstraße fort, verlor beim Abbiegen in die Kinzigallee die Kontrolle über sein Auto, überfuhr eine Verkehrsinsel und rammte ein Verkehrszeichen. Mit rund 140 Stundenkilometern raste er laut Polizei über die Straße "Am Schutterrain" weiter, verlor in einer Linkskurve erneut die Kontrolle und rammte drei geparkte Fahrzeuge. Erst als er schließlich in einer Sackgasse landete, konnten die Beamten die Verfolgungsfahrt beenden. Allerdings leistete der 48-Jährige Widerstand, wobei sich zwei Polizisten leichte Verletzungen zuzogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille. Die verursachten Schäden dürften im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Der Mann wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.