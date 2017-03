Kehl Geothermie

Geothermie-Kraftwerke nutzen die in der Erde gespeicherte Wärme zur Erzeugung von Energie. Die Erdwärme ist eine langfristig nutzbare Energiequelle. Auswirkungen auf die Erdkruste bei umfangreichem Wärmeabbau sind jedoch noch unklar. Das erste geothermische Kraftwerk in Deutschland ist 2004 in Mecklenburg-Vorpommern in Betrieb genommen worden. Aus einer Tiefe von 2250 Metern wird dort etwa 97 Grad heißes Wasser gefördert und zur Strom- und Wärmeversorgung genutzt. Die Inbetriebnahme stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der geothermischen Stromerzeugung in Deutschland dar. Viele Kraftwerke sind im Bau oder in der Planung, einige davon auch am Oberrhein.

Kehl/Neuried (red/wa). Die Firma Geysir Europe plant in der Gemarkung Neuried die Errichtung eines Geothermiekraftwerks. Das Regierungspräsidium in Freiburg hatte den Plan der Firma für Probebohrungen 2013 bergrechtlich zugelassen. Die Zulassung war befristet bis Ende 2014. Die Stadt Kehl hatte dagegen geklagt und auf die Gefahren für die gemeindliche Infrastruktur und für im Gemeindeeigentum stehende Grundstücke hingewiesen.

Das Land trat der Klage mit der Begründung entgegen, dass die Zulassungsentscheidung bereits abgelaufen sei und dass über ihre Verlängerung erst nach der Umweltverträglichkeits-Vorprüfung entschieden werde.