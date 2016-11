Hornberg Tag und Nacht für Tiere in Not da

Hornberg. "Wenn Tiere in Not geraten, sind Sie da und helfen", sagte Bürgermeister Siegfried Scheffold in der Versammlung. In der Tat hatte es der Verein im abgelaufenen Jahr mit vielen Tieren zu tun, die krank oder in einer hilflosen Situation waren. Vereinsvorsitzende Carolin Sum nannte Beispiele. So wurde eine verletzte Taube auf der B 33 bei Gutach eingefangen und versorgt, eine hilflose Katze, die in einem Aufzugsschacht gefangen war, gerettet und drei entlaufenen Hunden geholfen. Vereinsstellvertreterin Angela Grieß ist eine Schildkröte ins Rathaus gebracht worden. Passanten fanden einen kleinen Turmfalken und ein Eichhörnchenkind. Sum wies wiederholt darauf hin, dass die Jungtiere durchaus angefasst, aber nicht mitgenommen werden sollten. "Viele Jungtiere werden von ihrer Eltern zurückgeholt", so Sum.

Eine große Herausforderung für die Tierschützer war der gestrandete Zirkus in Niederwasser, hier hatten sie es neben Hunden auch mit Ziegen, Lamas und Kamelen zu tun. "Dieses Jahr wird deswegen in die Vereinsgeschichte eingehen", betonte Sum.

Durch Spenden, eigene Finanzmittel, der guten Verbindung zu Tierarzt und Veterinäramt und letztlich der vielen Tag und Nacht tätigen Helfer des derzeit 130 Mitglieder zählenden Vereins konnten die Aufgaben gestemmt werden. Bürgermeister Scheffold, der auch die Wahlen (siehe Infokasten) leitete, gratulierte dem Verein zu seinem 30-jährigen Bestehen. "Wir von der Stadt sind sehr dankbar, dass wir so viele aktive Helfer haben, vielen Tieren würde sonst nicht geholfen", so Scheffold. Tiere und – vor allem ältere – Menschen stehen laut Scheffold in einer engen Beziehung zueinander.