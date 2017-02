Hornberg "Siggi" ist seinen Schlüssel los

Dazu präsentieren sie schon mal die Talstation: "Da kannst du dann schon mal den Fahrpreis kassieren." Allerdings nur den halben, denn es liegt ja auch nur das halbe Gleis. "Für dieses Jahr hab ich den Baustopp verkündet, weil Großmut gar oft in der Pleite mündet", mahnen die Narren. Nicht in Hornberg: "Vom Vater Staat ›scheffoldst‹ Du Millionen, du fasst sie ab aus den höchsten Regionen" lobten die Narren Scheffolds Kunst, aus allen Zuschusstöpfen abzusahnen. Dann reden sie Klartext: "Wenn alles nicht klappt, tun den Schlossberg wir roden, dann machen wir eine Schanze draus." Und dann kommen die Triberger ins Spiel: "Das schlachten wir marketingmäßig aus." Scheffold gefällt die Idee: "Ich wollte schon immer mal große Sprünge machen", freut er sich schon. Und fügt hinzu: "Im Schlaraffenland fühlen wir uns besonders wohl, vom Geld von anderen leben, das ist toll.

Auf die Einladung der Narren, jetzt den Schlüssel herauszugeben und bis Mittwoch zu pausieren, fragt Scheffold listig nach: "Und was passiert, wenn ich und meine Crew am Mittwoch vom Erdboden verschluckt sind? Am Ende jedoch siegt die Vernunft – und die Einsicht – dass die Narren es nicht lange aushalten mit der Macht: Am Aschermittwoch sind sie froh, diese wieder los zu sein.