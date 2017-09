Hornberg Großes Lob kommt von allen Seiten

Hornberg. Die Veranstalter, die teilnehmenden örtlichen Vereine und besonders die externen Anbieter sowie die Festgäste waren voll des Lobs über die zweitägige Veranstaltung. Hatte das nasskalte Wetter am Samstagnachmittag den Festbetrieb erst langsam in Fahrt gebracht, so waren bei den Angeboten abends schon 1500 Eintrittsbändel verkauft.

Der trockene Sonntag mit angenehmen Temperaturen lockte dann schätzungsweise fünftausend Besucher aus allen Himmelsrichtungen auf den Schlossberg mit seiner herrlichen Aussicht aufs Städtle und in die Täler.

Beate Brohammer, Leiterin der Tourist-Information Hornberg, berichtete von den vielen Komplimenten, die sie hören durfte. Besonders die externen Beschicker waren vollauf zufrieden mit dem Ergebnis der beiden Tage. Selbstverständlich betonte Brohammer, dass man für Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge dankbar sei. Denn mit einem solchen Fest hatte man bislang noch keine Erfahrungen gesammelt, sodass alles Neuland war.