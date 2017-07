Hornberg Fantasievolle Kostüme in vielen Farben

Hornberg. Noch bevor der große Rabatz im Zauberwald auf der Freilichtbühne in Hornberg begann, meldeten sich verkleidete Prinzessinnen, Ritter, Mäuschen, Zwerge oder Blumenelfen an – am Ende gab es kleine Sachpreise zu gewinnen.

Und dann war das Wetter das einzige, was nicht recht wusste, was es wollte. Regen und Trockenphasen wechselten sich ab, kreativer Regenschutz war auf den Zuschauerrängen gefragt. Das Spiel um die gestohlenen Hauptgegenstände der Märchen, ohne denen keines der Märchen mehr gespielt werden konnte, begann und Kinder wie Erwachsene ließen sich in den Bann ziehen.

Es wurde viel gelacht, als sich beispielsweise die Hexe zuerst laut zeternd beschwerte: "Kleine Kinder nerven mich ganz fürchterlich" und nach dem Hinsetzen sofort wieder aufsprang um zu erklären: "Iiih – ist das nass!". Überhaupt kam der Hexe eine tragende Rolle zu, obwohl für sie allein der Raub ihrer Lebkuchen das Schlimmste war, was im Märchenwald passierte. Dabei waren die Probleme der Märchenfiguren weitaus größer, sollten sie doch von der schwarzen Zauberin in Vergessenheit gebracht werden.