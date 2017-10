Hornberg "Energieschleuder" ist nun Geschichte

Hornberg. "Die Farbe am Eingang ist noch ganz frisch und einige kleine Gerüstteile sind noch da", spielte Bürgermeister Siegfried Scheffold in seiner Begrüßung der Gäste auf letzte Restarbeiten der 18-monatigen Bauzeit an.

Ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Infrastruktur ist mit dem Projekt laut Scheffold geleistet worden. Besonders hervorgehoben hat der Bürgermeister, dass Hornbergs bisherige "Energieschleuder" nun Geschichte ist. "Die letzte Gasrechnung bezifferte sich auf 35 000 Euro", erinnerte Scheffold daran, dass die Halle größter Energieverbraucher der städtischen Liegenschaften war. Auch wertete er den behindertengerechten Eingang und Zugang zu den sanitären Anlagen als Gewinn der Umbauarbeiten.

Sein besonderer Dank galt Architekt Fritz Wöhrle. Es sei ein guter Planungsprozess gewesen in enger Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung, Gemeinderat und den Vereinen. "Die gute Absprache hat sich gelohnt", konstatierte Scheffold. Der Halle sei nach einigen Metamorphosen in der Planung ein modernes und zeitgemäßes "Facelifting" verpasst worden, das sich sehen lassen könne.