Hornberg Das 51. Sportabzeichen für Manfred Ketterer

Bronze, Silber und Gold sind zweitrangig

Über dieses Ergebnis zeigte sich Endres als Verantwortliche für die Sportabzeichen sehr stolz. Bei der Vergabe der Urkunden an die anwesenden Sportler war es ihr wichtig, nicht die Leistungsstufe zu verlesen, sondern die Zahl der Teilnahmen. "Es hat doch zweite Priorität, ob jemand Gold, Silber oder Bronze erhält. Viel wichtiger ist doch, wie oft ein Sportler dabei war und sich diesem Fitnesstest stellt", betont sie.

Bei der Zahl der "Wiederholungstäter" steht bei den Erwachsenen Manfred Ketterer mit 51 Teilnahmen an erster Stelle, gefolgt von Kurt Reißig, der zum 45. Mal die Leistungsprüfungen meisterte. 15 Sportler stellten sich zum ersten Mal der Prüfung in den Leistungsstufen Bronze, Silber oder Gold.

Hanna Kienzler, Jakob Kienzler und Lara Schwer liegen bei den Jugendlichen mit elf Teilnahmen vorne. Zum ersten Mal nahmen 17 junge Sportler teil.

Der TV Hornberg vergab an die Kinder und Jugendlichen 24 Sportabzeichen in Gold, 15 in Silber und sieben in Bronze. 55 Gold-, zehn Silber- und vier Bronze-Abzeichen gingen an die Erwachsenen.