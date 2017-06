Hornberg 7.7.2017: Kein Sturm auf Standesämter

Lucia Bochicchio vom Standesamt Hausach ist sehr flexibel. "Trauungen sind sogar am Samstagnachmittag möglich. Auch gestalterische und musikalische Wünsche können oft erfüllt werden. Darum kommen auch Paare aus der Umgebung nach Hausach, um sich trauen zu lassen" sagt sie. Schnapszahlen spielen bei der Wahl des Hochzeitstermins aber auch in Hausach anscheinend keine große Rolle, wie sie sagt.

Was sind für Brautpaare Gründe, sich für ein bestimmtes Datum zu entscheiden? "Oft möchten Paare an Brückentagen heiraten. Für viele Paare sind auch bestimmte, persönliche Jahrestage wichtig" sagt Jessica Schwendemann vom Standesamt Haslach. Schnapszahlen seien in Haslach kein Thema.

Oft sind persönliche Jahrestage wichtiger

"Von einer Kollegin habe ich erfahren, dass es am 9.9.1990 in Wolfach einen wahren Hochzeitsmarathon gegeben haben muss" erzählt Bettina Vollmer vom Standesamt in Wolfach. Sie selbst ist seit vier Jahren im Standesamt tätig und kennt so etwas nur aus Erzählungen. "Am 5.5.2017 hatten wir keine Hochzeit und auch für den 1.7. und den 17.7.2017 sind keine Trauungen angemeldet. Paare möchten einen bestimmten Termin haben, weil ihr Wunschlokal nur noch diesen Tag anbieten kann. Auch persönliche Jahrestage spielen eine Rolle. Viele möchten wegen der besseren Wetteraussichten im Hochsommer heiraten".

Fritz Ruf vom Standesamt in Gutach hat den Eindruck, dass es immer schwieriger wird ein passendes Gasthaus oder eine Halle zu finden, die groß genug ist und dem Paar gefällt. Es schon lange im Voraus gebucht werden. Das ist dann oft ausschlaggebend für den Wunschtermin. "Wir werden eine Eheschließung am 1.7.2017 haben, aber soweit ich weiß, war nicht die Schnapszahl der Grund für den Termin", so Ruf.

Die Umfrage zeigt, dass die Brautpaare im Kinzigtal andere Schwerpunkte bei der Hochzeitsplanung als ein Schnapszahldatum haben. Vielleicht sind sie weniger abergläubisch und glauben nicht an die Magie der Zahlen oder sie brauchen keine Gedächtnisstütze um den Hochzeitstag nicht zu vergessen. Wie auch immer, die Standesämter im Kinzigtal müssen jedenfalls keine Wunschtermine wegen zu großem Andrang an diesen Tagen absagen.

Weitere Informationen: In Hausach gibt es eine Hochzeit am 6. Juni, eine weitere am 7. Juli und zwei am 9. September. Andere Schnapszahlhochzeiten sind noch nicht gemeldet. In Wolfach sind keine Schnapszahlhochzeiten registriert. In Hornberg wurden ebenfalls keine Schnapszahlhochzeiten angemeldet.