Hofstetten Zunft wünscht sich Narrenbrunnen

Bürgermeister Henry Heller nahm anschließend die Entlastung des gesamten Vorstands vor, die einstimmig erfolgte. "Ein Vierteljahrhundert ›Heller/Singler‹ neigt sich langsam dem Ende zu, und wir hatten wirklich viele schöne Tage zusammen", befand der Bürgermeister, als er sich bei der Narrenzunft für die langjährige gute Zusammenarbeit bedankte. "Ihr seid alle eine große Bereicherung für unsere Gemeinde", lobte er. Narrenchef Singler nutzte dann diese Gelegenheit, um einen großen Wunsch an den Bürgermeister und die Gemeinde zu richten: "Wir würden zu unserem 25-jährigen Jubiläum am 6. Juli 2018 gerne ein kleines Denkmal setzen und zwar in Form eines Narrenbrunnens. Wir hätten da auch schon ein paar gute Ideen."