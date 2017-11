Hofstetten Voller Terminkalender für 2018

Kaspar dankte zunächst den Vorständen für ihr Engagement. "Die Gemeinde ist dankbar, dass unsere Jugendlichen in den Vereinen gut aufgehoben sind", bekannte er. Wie wichtig die Terminabsprache 2018 für die Vereine war, zeigte sich darin, dass alle einen Botschafter zu der Besprechung in den Bürgersaal entsandt hatten. Bevor die einzelnen Terminen besprochen wurden, erinnerte Kaspar kurz an das Einhalten von Sperrfristen.

Jessica Matt vom Bürgerbüro stellte dann den Fahrplan im Detail vor. Los geht es mit dem Darts-Turnier des SC Hofstetten im Vereinsheim am 6. Januar. Die Hexen und Höllenhunde stellen ihren Besen beziehungsweise Baum am 12. Januar auf. Da die Fasent sehr kurz ist, dürfen sich die Hofstetter Bürger schon am 13. Januar auf das Narrenblättle und am 26. Januar auf das Schnurren freuen. Mit der Kinderfasent und Hexenverbrennung- sowie Hundeverbannung endet die Fasent am 13. Februar.

Am 10. und 11. März darf sich die Hofstetter Bevölkerung auf ein Theater der Kolpingfamilie freuen. Weiter geht es am 1. April mit dem Osterkonzert durch die Musikkapelle Hofstetten. Das SC-Frühlingsfest steigt am 7. April in der Gemeindehalle.