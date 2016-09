Hofstetten "Keine Lichtverschmutzung"

Der Weg zu den Hobby-Astronomen führt entlang eines großen Maisfelds, daran anschließend erstrecken sich die Wiesen der Familie Neumaier. An diesem Samstagabend herrscht ungewohnte Betriebsamkeit in der sonst so abgeschiedenen Gegend, der laue Sommerabend verspricht beste Sichtmöglichkeit. Viele Besucher haben den Weg gefunden, aber noch sind die Mitglieder des Astronomischen Vereins mit dem Aufbau ihrer Teleskope beschäftigt.

Es ist 20.30 Uhr und viel zu hell, um schon Sterne zu sehen. Als erster Hingucker erweist sich die schmale Mondsichel, auf die Franz Schmalz sein Teleskop ausrichtet. Erstaunt stellen Besucher fest, dass sie verkehrt herum abgebildet wird, was aber seine Richtigkeit habe. Das Bild werde erst durch entsprechende Spiegelungen gedreht, "aber je weiniger optische Flächen dazwischen liegen, je besser wird das Bild", erklärt Schmalz den Blick durch sein Teleskop.

"Der Standort auf dem Tochtermannsberg liegt etwa 48 Grad Nord", erklärt Maria Lichtenberg. Sie hat das vereinseigene Dobson-Teleskop dabei. Es ist mit einem Spiegel von 20 Zentimetern Durchmesser und einer Brennweite von 1,20 Meter ausgestattet, was acht Zoll entspricht. "Je mehr Licht auf den Spiegel fällt, je mehr kommt im Okular an, je mehr sehe ich", bringt es die Fachfrau auf einen einfachen Nenner. Anhand einer manuell zu bedienenden Kosmos-Sternenkarte erklärt sie die Sternbilder, die im Laufe der Nacht zu sehen sein werden: "Mit der Dunkelheit wird ›Vega in der Leier‹ als hellster Stern zu sehen sein, morgens gegen halb fünf wird es ›Sirius im großen Hund‹ sein. Außerdem haben wir ›Deneb im Schwan‹ und ›Ataiar im Adler‹." Und obwohl das Sternbild des Skorpions derzeit nur über Genua vollständig zu sehen wäre, sollten sich doch dessen hellster Stern und die Scheren am Firmament über Hofstetten zeigen.