Hofstetten "In jedem Gumpen eine Bachforelle"

Vor etwa 15 Jahren sei "in jedem Gumpen eine Pfünder Bachforelle gestanden", so weit will es der passionierte Fischliebhaber wieder bringen. In enger Absprache mit Fischzüchter Franz Rösch aus Haigerach bei Gengenbach habe er insgesamt 3000 ein- bis zweijährige "Setzlinge" erworben und diese am oberen Ende des Ullerstbachs, des Salmensbachs und des Breitebenebachs ausgesetzt.

Dass sich mittlerweile größere Fischschwärme im Bereich der Dorfbrücke und der Schwimmbadbrücke zeigen, belege die eigenständige Verteilung der kleinen Bachforellen in den vergangenen sechs Wochen.

Die Bachforelle sei standorttreu, wandere nicht ab und laiche in den heimischen Bächen. Allerdings brauche es jetzt erst einmal Zeit und Geduld, damit die Fische wachsen. "In etwa fünf bis sechs Jahren müsste der Bach eigentlich wieder so belebt sein, wie vor den Hochwasserkatastrophen 2006 und 2008", blickt Werner Bauer voraus. Allerdings nur, wenn die Fische nicht alle vom Graureiher geholt werden – denn der sei ein geduldiger Jäger.

Sein Engagement will Werner Bauer als Investition in die Natur verstanden wissen.